Paris (AFP). Foot: technologie sur la ligne de but en Ligue 1 la saison prochaine (Thiriez)

La technologie sur la ligne de but entrera en vigueur en début de saison prochaine en Ligue 1 la saison prochaineprochaine en Ligue 1 la saison prochaine (Thiriez), a annoncé jeudi Frédéric Thiriez, président de la Ligue de football professionnel (LFP). "C'est une décision unanime de notre conseil d'administration", a déclaré Frédéric Thiriez, après l'adoption de cette technologie qui permet de déterminer si un ballon a franchi (ou non) la ligne de but.

