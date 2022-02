Le Cotentin au 68e festival de Cannes !

Les caméras de Valérie Donzelli s'étaient posées pendant plusieurs semaines, à l'automne dernier, dans l'enceinte du Château des Ravalet, à Tourlaville, mais également dans le Val de Saire. La réalisatrice de "La Guerre est Déclarée" avait en effet choisi de raconter l'histoire de Julien et Marguerite, frère et sœur, enfants du seigneur de Tourlaville qui furent exécutés pour inceste et adultère, en 1603. Dans le rôle des amants, Anaïs Demoustier et Jérémie Elkaïm.

Ce scénario, inspiré d'une histoire vraie, a séduit les organisateurs du prestigieux festival de Cannes. Marguerite et Julien sera cette année l'un des quatre films français en sélection officielle, en course pour la Palme d'Or.

Une palme qui ravirait aussi les 150 figurants recrutés dans le Cotentin par la production !