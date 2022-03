Maroon 5 : nouveau clip "Never Gonna Leave this Bed"

Après les singles « Misery » et « Give A Little More », Maroon 5 dévoile son nouveau clip « Never Gonna Leave This Bed », troisième extrait de son troisième...album « Hands All Over ».

Le single "Never Gonna Leave This Me" est déjà en forte rotation aux Etats-Unis. Le clip qui l'accompagne a été tourné en janvier 2011, le chanteur Adam Levine est accompagné d'Anne Vyalitsyna, sa belle à la scène comme à la ville.

Maroon 5 sera en France dans quelques jours, avec un concert unique au Casino de Paris, le 2 mars 2011 à 20h00.

Découvrez le nouveau clip "Never Gonna Leave This Me" sur tendanceouest.com