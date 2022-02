Paris (AFP). Cannes 2015: Audiard, Van Sant, Moretti en compétition 

L'Américain Gus Van Sant, le Chinois Jia Zhangke, les Français Jacques Audiard et Maïwenn ainsi que l'Italien Nanni Moretti figurent parmi les réalisateurs sélectionnés pour la compétition officielle du festival de Cannes 2015, ont annoncé mercredi les organisateurs. La France, avec quatre films et l'Italie avec trois films sont particulièrement bien représentées, à l'inverse de l'Amérique Latine absente de la compétition, dans cette sélection qui contient pour l'instant 17 films (16 annoncés au départ par les organisateurs), mais qui doit néanmoins être complétée pour aller jusqu'à 20 titres, a précisé le Festival. Jacques Audiard avec "Dheepan", Stéphane Brizé avec "La loi du marché", Valérie Donzelli avec "Marguerite et Julien" et Maïwenn avec "Mon roi" seront les quatre Français en compétition. L'Amérique du Nord aura trois films: "Carol" de Todd Haynes et "The Sea of trees" de Gus Van Sant pour les Etats-Unis, et "Sicario" du Canadien Denis Villeneuve. L'Asie en aura trois également: le Chinois Jia Zhangke sera de retour sur la Croisette avec "Mountains may depart", tout comme le Japonais Hirokazu Kore-Eda avec "Our little sister". Le Taïwanais Hou Hsiao-hsien présentera, lui, "The Assassin". Parmi les stars, Vincent Cassel, Vincent Lindon, Léa Seydoux ou Marion Cotillard pour les Français, mais également Cate Blanchett, Matthew McConaughey, Naomi Watts, Benicio del Toro, Harvey Keitel, Salma Hayek, Colin Farrell, Rachel Weisz ou Michael Fassbender fouleront le tapis rouge.

