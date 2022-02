Los Angeles (AFP). NBA: San Antonio perd gros, Westbrook encore plus gros

Avec sa défaite à La Nouvelle-Orléans mercredi, San Antonio a hérité des Clippers, un sacré client, au 1er tour des play-offs que ne disputera même pas le meilleur marqueur de NBA, Russell Westbrook. La dernière soirée de la saison régulière ne manquait pas d'enjeux et de piment. Et ce cocktail détonant n'a guère réussi au champion en titre: San Antonio pouvait en effet finir 2e de la très relevée conférence Ouest s'il s'imposait à La Nouvelle-Orléans. Mais les Spurs qui venaient d'enchaîner onze victoires consécutives, se sont inclinés 108 à 103 malgré les 23 points de Tony Parker et les 20 de Boris Diaw. "Cette conférence Ouest est vraiment folle", a admis Parker, dont l'équipe a chuté en 24 heures de la 3e à la 6e place. Résultat, les Spurs (55 v-27 d) seront opposés aux Clippers (3e, 56 v-26 d) lors du 1er tour des play-offs, débuteront par deux matches périlleux à Los Angeles et pourraient jouer leur qualification pour les demi-finales de conférence lors d'un match N.7 qui aura lieu au Staple Center. Durant la saison régulière, Spurs et Clippers se sont affrontés à quatre reprises avec deux victoires pour chacun. Avec Chris Paul, Blake Griffin et DeAndre Jordan, les Clippers ont un cinq majeur capable de perturber les Spurs qui disposent toutefois d'un banc plus complet. - La 'belle jambe' de Westbrook - La déception --toute relative-- des Spurs était sans commune mesure avec celle de Russell Westbrook. La fine gâchette d'Oklahoma City a encore marqué 37 points lors de la large victoire de son équipe dans la salle de Minnesota (138-113). Mais cet ultime succès n'aura servi à rien, puisque la victoire de la Nouvelle-Orléans face à San Antonio privait OKC du dernier billet pour les play-offs disponible à l'Ouest. Le Thunder, finaliste de la conférence Ouest en 2013-14, manquera les play-offs pour la première fois depuis 2008-09. Westbrook aura tout essayé avec ses 16 "triple-double" et son titre de meilleur marqueur de NBA avec 28 points par match. "Cela me fait une belle jambe, génial, je vais suivre les play-offs à la télé", a-t-il lâché, amer. Indiana non plus ne participera pas aux play-offs: les Pacers ont gâché leur dernière chance en s'inclinant à Memphis (95-83). Avec Miami, Indiana et Oklahoma City éliminés, trois des quatre équipes qui avaient participé aux finales de conférence en 2013-14, ont terminé leur saison dès mercredi soir. - Saison historique pour les Lakers et les Knicks - Leur point commun ? Elles n'ont pas digéré l'absence de leur joueur-vedette, sur blessure (Paul George pour Indiana, Kevin Durant pour OKC) ou parti sous d'autres cieux (LeBron James à Cleveland). En revanche, Golden State aborde les play-offs en candidat déclaré pour le titre.

