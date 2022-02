La fac de médecine de Caen parmi les plus efficaces de France

31 universités ont répondu au questionnaire proposé par le magazine L'Etudiant pour son classement 2015. Quand la moyenne du taux de réussite du concours du "PACES" – pour Première année commune aux études de santé – se fixe à 22,9% toutes filières confondues, les étudiants issus de l'université caennaise affichent eux un taux de 33,17%, et occupent la deuxième position du classement derrière la Nouvelle-Calédonie.

Dans le détail, la filière médecine enregistre 24,90% d'admis au concours de première année, soit le sixième meilleur taux de réussite en France. Le pourcentage atteint 28,02% en pharmacie, et place Caen sur la troisième marche du podium derrière l'université de Clermont-Ferrant et celle de Poitiers. En odontologie, 11,49% des étudiants ont passé le dernier concours avec succès (Caen en 8e position), et ils étaient 10% dans la spécialité sage-femmes (Caen est dixième).