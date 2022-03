L'adolescente de 17 ans a perdu la vie le 2 juillet dernier, percutée par un train. Sept mois et demi donc que Justine est morte. Sept mois et demi que ses proches et des anonymes se battent pour la sécurisation de la halte ferroviaire où s'est produit le drame. Et depuis rien.

Ecoutez le témoignage de la mère de Justice, Sandrine Colette.