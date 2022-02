Paris (France) (AFP). Fillon candidat à la primaire: aucune intimidation ne me fera reculer

L'ancien Premier ministre UMP François Fillon a assuré jeudi que "rien ni personne" et "aucune intimidation" ne le feraient renoncer à être candidat à la primaire de son camp en vue de 2017. Comme BFMTV et RMC l'interrogeaient sur une telle hypothèse, il a tranché: "Absolument rien, et surtout personne, et surtout aucune intimidation". Pourquoi ce mot? "On voit bien qu'il y a une petite musique sur le thème +François Fillon est mort+, je vois bien une certaine manipulation des sondages", a détaillé l'élu de Paris. "Il y a eu une première manipulation pour me retirer la présidence de l'UMP", a-t-il dit en référence à son afrontement de l'automne 2012 avec Jean-François Copé, ajoutant ce commentaire: "Bien sûr qu'on m'a volé !" "Aucune intimidation ne me fera reculer, je serai sur la ligne de départ", a-t-il insisté.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire