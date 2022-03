Bientôt, une très grande personnalité du cinéma dans Les Experts.

Mack Taylor et l'équipe des Experts : Manhattan vont accueillir une légende du cinéma pour deux épisodes. Les cinéphiles qui ont admiré son talent dans Easy Rider notamment pourront le retrouver dans deux épisodes dans le rôle de William Hunt, l'ex-partenaire du leader de la police scientifique de New-York. C'est au mois d'Avril que ces épisodes seront diffusés aux états-unis, donc il faudra attendre encore de nombreux mois pour les découvrir en français sur nos écrans.



La TNT devrait s'enrichir d'une nouvelle chaine au mois de Novembre. Le groupe M6 doit bénéficier d'un nouveau canal sur la TNT gratuite, et Nicolas de Tavernost, le président du directoire souhaite, selon Les Echos, lancer très rapidement une nouvelle généraliste, sans préciser si il s'agit d'une nouvelle chaine, ou d'une déjà existante qui serait reprise. Beaucoup pensent qu'il pourrait s'agir de la chaine "Têva" consacrée aux femmes.



Selon le Parisien, le point presse l'UMP du mercredi organisé par Jean-François Copé devrait connaître quelques évolutions. Le patron de l'UMP, entouré régulièrement de ses deux secrétaires généraux adjoints, devrait se retrouver désormais accompagné que par un seul de ses collaborateurs. La raison a un nom : Yann Barthès. L'animateur du Petit Journal de Canal + se moque de Daubresse et Novelli régulièrement et les a même surnommé "Plic et Ploc". Jean-François Copé espère qu'«Avec ce nouveau format [...] on va sortir de cette caricature ».



Enfin la sélection télé de l'expresso pour ce vendredi, c'est TF1 avec "Opération Tambacounda". Il s'agit d'un magazine de société en deux parties où cinq adolescents en rupture avec leur famille vont partir durant dix jours à plus de 5000 kilomètres de chez eux avec Pascal, éducateur spécialisé, «Grand Frère» des jeunes en détresse pour TF1. Le but de leur périple : le Gabon. c'est à 23h15.