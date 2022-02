Paris (AFP). Radio France: début de retour à la normale à l'antenne, nouveau vote sur la grève

Les antennes de Radio France ont commencé à retrouver mercredi matin leurs programmes habituels après l'appel à la levée de la grève de quatre syndicats, mais la CGT et une minorité de grévistes peinaient encore à mettre fin au plus long conflit de l'histoire du groupe. "Le préavis de grève court jusqu?à ce soir minuit, une décision sera prise à l?issue du Conseil d'administration" (CA) prévu à 15H00, a déclaré Jean Matthieu Zahnb (CGT), à l'issue de l'assemblée générale, qui s'est tenue à huis clos et a réuni quelque 200 personnes, soit nettement moins que les jours précédents. Mardi, la grève a été reconduite pour le 28e jour consécutif, mais le front syndical s'est fracturé pour la première fois : seule la CGT a appelé à poursuivre le mouvement, les quatre autres membres de l'intersyndicale (CFDT, FO, SUD et Unsa) réclamant sa levée. Le retour à la normale a commencé à se faire sentir à l'antenne. "Sur France Culture, France Info, France Inter, les matinales ont été complètes", a assuré le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, reconnaissant que les programmes étaient "un peu dégradés dans le reste de la matinée". Le principal point de blocage porte sur les suppressions d'emplois prévues par le plan stratégique de la direction. Mathieu Gallet a proposé 300 à 380 départs volontaires, en priorité pour les seniors, assortis de 50 créations de postes dans des métiers nouveaux. La CGT exige la "suspension" de cette mesure et les salariés grévistes son retrait de l?ordre du jour du CA, auquel l'intersyndicale va présenter un texte soulignant ses inquiétudes en matière d'emploi. "Malgré tout ce qui s?est passé (les divisions syndicales apparues mardi, ndlr), nous allons continuer à travailler en intersyndicale", a dit Jean Matthieu Zahnb (CGT). Le médiateur nommé par le gouvernement, Dominique-Jean Chertier, a terminé dimanche soir la première étape de sa mission qui consistait à renouer le dialogue avec les syndicats qui ne considèrent plus Mathieu Gallet comme un interlocuteur. - Quel impact sur les audiences ? - Pour autant, les questions soulevées par l'intersyndicale tout au long du conflit sont loin d'être réglées. Outre des réductions d'effectifs, le plan de Mathieu Gallet pour redresser les comptes de Radio France prévoit la mise en commun de certains programmes dans les radios locales de France Bleu, un sujet particulièrement sensible, ainsi que l'arrêt des ondes longues et moyennes, la création de webradios et une refonte de France Musique. La direction planche aussi sur un "redimensionnement" des deux orchestres de Radio France, qui comptent à l'heure actuelle quelque 250 musiciens. L'épineuse question du chantier de rénovation de la Maison ronde reste elle aussi en suspens. Les syndicats dénoncent la dérive des coûts du chantier, qui pèsent sur les finances du groupe, en déficit de 21,3 millions d'euros cette année. Le gouvernement a promis une rallonge budgétaire - peut-être 80 millions d'euros, selon un député, un chiffre non confirmé - pour terminer le chantier. L'impact de la grève sur les audiences est encore difficile à déterminer car les derniers chiffres de Médiamétrie mercredi, montrant que les stations de Radio France ont progressé au premier trimestre, avec une forte hausse pour France Inter - derrière RTL et NRJ -, ne prennent en compte que la première semaine de la grève. Les conséquences financières du conflit sont elles connues: selon la direction, la grève a fait perdre à Radio France environ 1 million d'euros par semaine en recettes publicitaires. Un coût qu'il faudra compenser. Dominique-Jean Chertier doit maintenant entamer la seconde partie de sa mission de médiation, cette fois sur le contrat d'objectifs et de moyens (COM), qui portera sur les années 2015-2019. Ce document qui sera la feuille de route de Radio France doit être signé entre l'Etat et le groupe public d'ici l'été.

