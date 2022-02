Paris (AFP). La France maintient son choix d'ambassadeur au Vatican

La France "reste sur sa proposition", concernant le choix de son ambassadeur auprès du Vatican a affirmé mercredi le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, alors qu'un bras de fer feutré est engagé entre Paris et le Saint-Siège. "La France a fait un choix d'avoir un ambassadeur auprès du Vatican. Ce choix s'est porté sur M. Stefanini et cela reste la proposition de la France", a déclaré Stéphane Le Foll interrogé par la presse lors du compte-rendu du conseil des ministres alors que l'homosexualité du diplomate est évoquée par les médias comme cause du blocage. "Il y a des négociations. Chaque ambassadeur doit être agréé partout où nous en nommons () nous attendons la réponse du Vatican. Mais la position de la France ne change pas, on a proposé M. Stefanini pour être ambassadeur auprès du Vatican", a insisté le ministre proche du chef de l'Etat. La France et le Vatican sont engagés depuis trois mois dans un bras de fer feutré sur le nouvel ambassadeur auprès du Saint-Siège choisi par Paris. Laurent Stefanini, 55 ans, est un diplomate chevronné.

