Bruxelles (AFP). Bruxelles accuse Google d'abus de position dominante dans la recherche sur internet

La Commission européenne est passée mercredi à l'offensive contre le groupe américain Google et l'a accusé d'abus de position dominante dans la recherche sur l'internet. "Je crains que l?entreprise n'ait injustement avantagé son propre service de comparaison de prix, en violation des règles de l?UE en matière d?ententes et d?abus de position dominante", a déclaré la commissaire européenne chargée de la Concurrence, Margrete Vestager. Concrètement, la Commission craint que les utilisateurs de Google, qui représente 90% des recherches sur l'internet dans le plupart des pays d'Europe, "ne voient pas nécessairement les résultats les plus pertinents en réponse à leurs requêtes". La Commission a fait parvenir une communication de ses griefs au groupe de Mountain View, qui a désormais dix semaines pour répondre. "Google a à présent la possibilité de convaincre la Commission du contraire. Toutefois, si l?enquête devait confirmer nos craintes, Google devrait en assumer les conséquences juridiques et modifier la façon dont elle conduit ses activités en Europe", a ajouté Mme Vestager, avant d'entamer une visite de deux jours à Washington jeudi et vendredi. Une solution à l'amiable est toujours possible à ce stade de la procédure mais, dans le pire des cas, Google pourrait écopé d'une amende équivalent à 10% de son chiffre d'affaires et dépassant donc les 6 milliards de dollars.

