Prix des correspondants de guerre : les journalistes invités à envoyer leurs reportages

Les journalistes souhaitant concourir ont jusqu'au 8 juin pour envoyer leurs reportages. Ceux-ci (photo, radio, télévision et presse écrite) doivent traiter d'une situation de conflit ou d'un fait d'actualité concernant la défense des libertés et de la démocratie, et avoir été réalisés entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015.

Pour la catégorie web journalisme, le reportage multimédia doit avoir été diffusé sur Internet ou sur tablette tactile, entre les mêmes dates.

Dossier de participation disponible sur demande au 02 31 51 60 59 ou sur www.prixbayeux.org.