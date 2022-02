Monte-Carlo (Principauté de Monaco) (AFP). Tennis: Djokovic réussit ses débuts à Monte-Carlo, Tsonga et Monfils aussi

Novak Djokovic, après un début de saison supersonique sur dur, a réussi la transition sur terre battue lors de ses débuts au Masters 1000 de Monte-Carlo mardi, dans le sillage des meilleurs français Tsonga, Monfils et Simon. Le N.1 mondial s'est qualifié pour les huitièmes de finale en dominant l'Espagnol Albert Ramos 6-1, 6-4. Il a ainsi lancé avec autorité sa saison sur ocre qui doit le mener à une première victoire à Roland-Garros (19 mai-7 juin), le seul Grand Chelem manquant encore à son palmarès. "Gagner en deux sets contre un spécialiste de la terre battue alors que je n'avais pas joué sur cette surface depuis aussi longtemps (le 8 juin en finale de Roland-Garros 2014) est une très belle performance", a apprécié le Serbe, qui a montré ses progrès dans la langue de Molière. Lauréat des trois premiers grands événements de l'année (Open d'Australie, Indian Wells, Miami), "Djoko" espère maintenant reconquérir le tournoi monégasque, cédé à Stan Wawrinka l'an passé. Cette compétition, la première de la trilogie des Masters 1000 sur terre (avant Madrid et Rome), revêt une saveur particulière pour "Nole" qui réside dans la Principauté. En 2013, "Djoko" s'était imposé pour la première fois "à la maison", mettant un terme au règne de huit ans de Rafael Nadal, qu'il pourrait affronter cette année dès les demi-finales. Les deux stars, habituées à s'affronter dans les moments cruciaux des plus grands tournois, ne se sont plus croisées depuis la dernière finale de Roland-Garros, remportée pour la neuvième fois par l'Espagnol. En attendant, le Serbe se mesurera à l'Australien Bernard Tomic ou à l'Autrichien Andreas Haider Maurer, avant peut-être de retrouver en quart Jo-Wilfried Tsonga. Le Manceau, demi-finaliste de l'édition 2013, s'est montré solide contre l'Allemand Jan-Lennard Struff (6-4, 6-4), repêché après le renoncement de l'Américain Sam Querrey, finaliste dimanche à Houston. Ce n'est que le deuxième tournoi de la saison pour Tsonga, tête de série N.11, qui n'a débuté la saison que fin mars à Miami pour soigner une blessure récalcitrante au bras droit. Comme lui, quatre des cinq autres Français en lice mardi ont réussi leurs débuts. Gaël Monfils, malgré des hauts et des bas, a dominé le Russe Andrey Kuznetsov en trois manches (4-6, 6-3, 6-4). - Chardy face à Federer, Pouille contre Nadal - Simon, redevenu le N.1 français (13e mondial) devant Tsonga, a disposé sans forcer du Monégasque Benjamin Balleret, 348e, 6-4, 6-2 et retrouvera au deuxième tour son compatriote Benoît Paire. "J'espère surtout que nous jouerons tous les deux bien car nos cinq précédents duels étaient affreux", a affirmé Simon. La performance du jour, côté français, est venu de Lucas Pouille, 21 ans et 108e mondial, qui s'est offert un deuxième tour contre Nadal après sa victoire contre le jeune pur-sang autrichien Dominic Thiem, 44e (6-4, 6-4). Pour Jérémy Chardy, vainqueur de l'Argentin Diego Schwartzmann (7-5, 6-2), ce sera une autre montagne, Roger Federer, au même stade. Seul Tricolore éliminé mardi: Adrian Mannarino, essoré par un virus et la cadence imprimée par le spécialiste de l'ocre Marcel Granollers (6-3, 6-0). Chez les têtes de série, pas de surprise. David Ferrer (N.5), demi-finaliste l'an dernier, est passé en gagnant par abandon (6-2, 2-0) contre le Dominicain Victor Estrella, touché à une épaule. Le Croate Marin Cilic (N.8), lauréat du dernier US Open, jouait quant à lui dans la soirée contre l'Allemand Florian Mayer. Les résultats de mardi: 2e tour

