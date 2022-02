Évry (AFP). Tueur de l'Essonne: Yoni Palmier avoue le premier meurtre lors du procès

Yoni Palmier a reconnu mardi être l'auteur du premier des quatre assassinats du "tueur de l'Essonne", commis entre novembre 2011 et avril 2012 et pour lesquels il est jugé devant les assises à Evry. "Pour la famille de Nathalie Davids, ne nous prenons pas la tête, considérons que je l'ai fait. Pour le reste, je ne suis pas responsable", a affirmé l'accusé. Yoni Palmier avait déjà avoué le premier meurtre, à l'oral puis à l'écrit, à un expert psychiatre, venu témoigner ce mardi, et avec qui il s'était entretenu à trois reprises quelques semaines avant le procès. Dans la foulée de ce coup de théâtre à l'audience, les avocats des trois autres familles de victimes ont, tour à tour, tenté en vain d'enfoncer un coin dans sa défense ébréchée et lui faire avouer les trois autres assassinats, commis en février, mars et avril 2012. Mais Yoni Palmier a lancé à Frank Natali, l'avocat de Marcel Brunetto, troisième victime de cette liste macabre: "Vous êtes dans vos imaginations qui ne sont pas les faits". "Vous avez une conscience, soulagez-là!", implore ensuite Adel Farès, avocat de la famille de Nadjia Boudjemia, dernière victime. "Rien à dire." Face à la femme de Jean-Yves Bonnerue, deuxième victime, qui le supplie dignement depuis les bancs des parties civiles d'être "un homme avec un H majuscule" et d'"assumer" sa "responsabilité en tant qu'être humain", il se dérobe à nouveau: "J'ai dit ce que j'avais à dire, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas fait". Hormis les derniers mots accordés à l'accusé après les plaidoiries de ses avocats, Yoni Palmier a livré ses dernières explications avant le verdict prévu jeudi.

