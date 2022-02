Aden (AFP). Yémen: vote à l'ONU, des tribus s'emparent du terminal gazier

Parallèlement à ses raids au Yémen, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite est passée mardi à l'offensive diplomatique avec un projet de résolution à l'ONU sommant les rebelles chiites liés à l'Iran de se retirer des régions qu'ils occupent. Sur le terrain, des combattants de tribus locales sunnites ont pris possession mardi de l'unique terminal pétrolier du pays, dont toutes les opérations ont été suspendues. Ce terminal, situé à Belhaf, dans le sud, est opéré par la compagnie Yemen LNG, en partie contrôlée par le groupe français Total. A New York, le Conseil de sécurité de l'ONU devait voter dans la journée sur un projet de résolution exigeant le retrait des rebelles des régions qu'ils contrôlent à travers le pays. Le texte prévoit un embargo sur les armes contre ces rebelles et des sanctions ciblées contre Abdel Malik Al-Houthi, le chef du mouvement chiite yéménite Ansaruallah (Partisans de Dieu), et Ahmed Ali Abdallah Saleh, le fils de l'ex-président Saleh aujourd'hui allié aux insurgés. Le projet de résolution a été présenté par la Jordanie et des pays arabes du Golfe, mais il pourrait susciter un veto de la Russie qui entretient des relations amicales avec l'Iran, lui-même favorable aux rebelles chiites Houthis. Depuis le 26 mars, une coalition de neuf pays arabes conduite par l'Arabie saoudite mène des raids aériens contre la rébellion au Yémen, pays pauvre et instable de la péninsule arabique. Après avoir conquis la capitale Sanaa, ainsi que des régions du nord, du centre et de l'ouest, les rebelles et leurs alliés menacent les dernières positions dans le sud des partisans du président Abd Rabbo Mansour Hadi qui s'est réfugié en Arabie saoudite. - 'Force majeure' - L'intervention arabo-sunnite du 26 mars a embrasé le pays où des combats opposent quotidiennement partisans et adversaires du chef de l'Etat. Le conflit revêt des dimensions locales, régionales, politiques, confessionnelles et tribales. Mardi, la compagnie Yemen LNG, contrôlée en partie par le Français Total, a annoncé la suspension de "toutes ses opérations de production et d'exportation" à l'unique terminal gazier du pays, situé à Belhaf (sud), sur le Golfe d'Aden. La décision, qu'elle a qualifiée de cas de "force majeure", a été prise en raison d'une "nouvelle dégradation de la situation sécuritaire autour de Belhaf". Une source militaire a ensuite annoncé que des combattants de tribus avaient pris possession du terminal gazier après la reddition de l'unité de l'armée chargée de sa protection. Une source tribale a confirmé les faits en précisant que "les quelque 400 soldats qui étaient déployés au terminal ont déposé les armes et se sont retirés. Nos hommes ont pénétré dans le port et dans les bureaux de Yemen LNG". Les tribus se sont engagées à "assurer la sécurité des installations du site", a-t-elle ajouté. - Appui parfois monnayé - Généralement, les tribus locales sunnites du sud sont hostiles aux Houthis, ces rebelles chiites venus du nord. Mais, en raison de changements d'allégeance qui sont monnaie courante au Yémen, nul n'était en mesure de dire avec certitude si ces tribus soutenaient aujourd'hui le chef de l'Etat en exil. Dans le passé, des tribus ont parfois monnayé leur appui. Toujours dans le sud, seize rebelles chiites ont été tués dans un attentat à la moto piégée et une embuscade tendue par des combattants favorables au président dans la province de Lahj, ont indiqué mardi des sources militaires. A Aden, deuxième ville du pays, de violents combats de rue ont opposé toute la nuit, dans les quartiers de Dar Saad, Khor Maksar et Al-Moalla, des combattants pro-Hadi à des rebelles, soutenus par des militaires fidèles à l'ex-président Saleh, selon des habitants.

