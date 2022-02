Deux voleurs armés interpellés à Pavilly

Ce mardi 7 avril à 6h45, deux hommes masqués interpellent une femme stationnée à bord de son véhicule, à Pavilly. Ils lui demandent une cigarette et essayent dans le même temps d'ouvrir le véhicule pour s'en emparer. En vain, la conductrice ayant actionné la fermeture centralisée.

Peu après, les deux hommes n'abandonnent pas puisqu'ils tentent d'entrer par effraction dans un logement du centre-ville de Pavilly, mais sont mis en fuite par un automobiliste. En fin de matinée, ils tentent leur dernier coup : ils entrent masqués et armés d'une barre de fer et d'une bombe lacrymogène dans un centre d'esthétique et demandent à l'hôtesse ses clés de voiture. Celle-ci leur répond qu'elle n'en a pas, puis se dirige vers la sortie de l'établissement. Les deux hommes croisent alors le gérant et le gazent au visage avant de prendre la fuite.

Retrouvé caché dans un bois

Des recherches sont alors menées. Le premier suspect, un mineur, est interpellé lundi 13 avril à son domicile. Il commence par nier les faits avant de les reconnaître, tout comme son comparse, retrouvé un peu plus tard, caché dans un bois. Le premier est convoqué devant le juge des enfants de Rouen le 26 mai pour notification de sa mise en examen, le second passera devant le tribunal correctionnel de Rouen le 2 septembre prochain.

Tous les deux sont poursuivis pour tentative de vol en réunion, tentative de vol avec effraction en réunion, violences avec arme ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours et tentative de vol avec violences sans ITT.