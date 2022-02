Le nouvel album de Mariah Carey en vente dès le 18 mai

Mariah Carey a mis fin au suspense en postant la photo de la pochette de son album "#1 To Infinity", faisant référence à l'album "#1's" sorti en 1998. La photo de la star américaine fait elle aussi référence à cet ancien album. À 45 ans, Mariah Carey y affiche d'ailleurs la même silhouette.

Ce nouvel opus compte 18 titres, tous numéros 1 au classement Billboard Hot 100 chart. On y trouve notamment "Hero", "Honey", "My All", "We Belong Together" ou encore "Fantasy".

La sortie de ce best-of coïncide avec le lancement du spectacle "#1's", qui débutera le 6 mai prochain au Caesars Palace à Las Vegas.