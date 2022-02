La capitale définitive de la Normandie ne sera connue qu'en juillet 2016

Bernard Cazeneuve, ministre de lIntérieur, Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique et Thierry Mandon, secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat et à la simplification auprès du premier ministre, ont signé un communiqué commun le lundi 13 avril.

Tendance Ouest publie l'intégralité du texte