Capitale régionale : la réaction de Philippe Gosselin

Philippe Gosselin, député UMP de la Manche, dénonce un "miroir aux alouettes", estimant que "le Conseil régional sera le véritable centre de décisions, pas la Préfecture de région !"

L'élu poursuit: "Caen occupe une position géographique beaucoup plus centrale et accessible que Rouen. Les citoyens ne comprendraient pas que le choix du lieu d’implantation du Conseil régional soit guidé par des considérations politiciennes, et des luttes d’influence qui prennent leur source au sein du Gouvernement. Non, nous ne tomberons pas dans le piège doré que M. Fabius nous tend.»