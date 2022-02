Ces élus PS qui ont signé la motion des frondeurs

Quatre motions seront soumises aux militants du Parti Socialiste avant le congrès national, qui se tiendra en juin prochain à Poitiers. Ces textes sont une sorte de feuille de route, et le premier signataire de la motion arrivée en tête sera le prochain secrétaire général du PS.

Le gouvernement soutien la motion de Jean-Christophe Cambadélis, candidat à sa propre succession, qui se veut rassembler un maximum de socialistes. "Le renouveau des socialistes" est aussi appuyé par Martine Aubry, maire de Lille, Claude Bartolone le président de l'Assemblée Nationale, Jean-Marc Ayrault, l'ancien premier ministre, mais également par l'aile droite du PS.

"Une réelle inflexion"

A cette motion s'oppose cependant celle de Christian Paul, député "frondeur", qui s'intitule "A gauche pour gagner", soutenue par Benoît Hamon et Aurélie Filippetti, deux anciens ministres limogés du gouvernement Valls II. Ce texte plaide notamment pour "une réelle inflexion" de la politique économique actuellement menée.

En Normandie, plusieurs élus ont déjà signé cette motion. Parmi eux : les députés de la Manche Stéphane Travert et du Calvados Laurence Dumont, mais aussi le sénateur manchois Jean-Pierre Godefroy, les conseillers départementaux Sébastien Fagnen (Cherbourg), Edith Guillot (Ifs), Christian Piélot (Troarn), le maire de Fleury-sur-Orne Marc Lecerf, le secrétaire PS du Pays de Falaise Christophe Le Foll, et les conseillers municipaux Pierre Bihet (Querqueville), Souad El Manaa (L'Aigle), Christine Rodriguez (Aube).

Les deux autres motions sont "Osons un nouveau pacte citoyen et républicain" portée par Florence Augier, secrétaire nationale du PS, et la motion "La Fabrique" de la députée des Hautes-Alpes, Karine Berger. Les militants départageront les motions les 21 et 28 mai, par un vote.