Maromme : interpellés pour vol en réunion

Dimanche 12 avril à 2h10, la Brigade Anti-Criminalité est requise pour se rendre rue Marconi à Maromme pour trois individus qui seraient en train de dérober du carburant dans un camion. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils repèrent un véhicule Peugeot 308 stationné à côté du camion. Deux individus se tiennent à côté du réservoir du camion, tandis qu'une jeune fille est à l'intérieur du véhicule Peugeot.

A la vue des forces de l'ordre, les deux jeunes remontent dans la Peugeot. Les policiers contrôlent les occupants. Il s'agit de deux hommes, nés en 1983 et 1989 demeurant respectivement à Maromme et Bois-Guillaume. Le passager arrière est une jeune femme née en 1994 et demeurant dans l'Eure. A côté du camion, les policiers ont retrouvé deux bidons remplis d'essence ainsi qu'une pompe électrique. Un bidon d'une contenance de 20 litres a également été retrouvé dans le coffre du véhicule.

Les trois jeunes ont été interpellés et ramenés à l'hôtel de police.