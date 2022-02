Paris (AFP). Paris-Roubaix: plainte de la SNCF après le franchissement d'un passage à niveau

"Extrêmement grave et irresponsable": la SNCF a annoncé lundi qu'elle portait plainte contre X à la suite du franchissement la veille d'un passage à niveau fermé par plusieurs concurrents de la course cycliste Paris-Roubaix. "Lors de la course cycliste Paris?Roubaix qui s'est disputée hier (dimanche), plusieurs coureurs ont franchi délibérément et contrairement à toutes les règles de sécurité un passage à niveau fermé", a relevé la SNCF dans un communiqué. Malgré l'interdiction réglementaire, une partie du peloton de la classique Paris-Roubaix a forcé dimanche les barrières automatiques d'un passage à niveau fermé en raison de l'arrivée d'un TGV, à la hauteur de la commune de Wallers (Nord). "De tels agissements sont au minimum passibles d'une contravention pénale", a souligné la SNCF, ajoutant que ce type d'"infractions au code de la route ont causé en 2014, la mort de 29 personnes". La SNCF a souligné avoir "décidé de porter plainte contre X, laissant le soin à l'enquête de déterminer la nature des responsabilités en cause, comme leurs auteurs". Dimanche, de nombreux coureurs sont passés outre le feu rouge, ce qui est interdit sous peine de déclassement, avant que les officiels ne bloquent les autres concurrents, juste avant l'arrivée du TGV. - "On a respecté l'esprit du règlement" - "Des millions de téléspectateurs ont pu constater en direct cette infraction extrêmement grave et irresponsable qui aurait pu être tragique. En effet quelques secondes après, un TGV circulait sur cette voie et aurait pu percuter le peloton", a ajouté la SNCF. "SNCF Réseau investit plus de 30 millions d'euros chaque année pour sécuriser les passages à niveau et pour mener des campagnes d'information et de prévention. Ces actions ont permis de diviser par deux le nombre de morts en 10 ans", selon la même source. Dès dimanche, le président du jury des commissaires, le Belge Guy Dobbelare, avait estimé qu'"il n'(avait) pas été possible aux coureurs de tête de s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes". Il avait affirmé que "le peloton se trouvait à 10 mètres lorsque les barrières ont commencé à se fermer". Dans les minutes suivant l'incident, les régulateurs postés devant le peloton ont ralenti l'allure afin que les retardataires puissent reprendre place dans le groupe et revenir à la situation antérieure. "En neutralisant la course pendant quelques instants, pour ne pas pénaliser ceux qui se sont arrêtés, on a respecté l'esprit du règlement", a de son côté déclaré à l'AFP le directeur de course, Thierry Gouvenou. "En théorie, ceux qui passent alors que les barrières sont fermées sont mis hors course. En pratique, cette fois, cela aurait été une injustice vis-à-vis des coureurs qui auraient été mal identifiés", avait souligné M. Gouvenou. En 2006, un passage à niveau fermé avait déjà provoqué la mise hors course de trois coureurs, les Belges Leif Hoste et Peter Van Petegem, et le Russe Vladimir Gusev, qui étaient passés en force. Contrairement à l'incident de dimanche, celui d'il y a neuf ans était survenu dans le final, à 10 kilomètres de l'arrivée, alors que les trois coureurs se disputaient les places d'honneur.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire