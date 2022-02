Rouen : des boîtes à lire, pour le plaisir

"L'idée de départ est venue du conseil de quartier Saint-Marc/Croix de Pierre dans le cadre du budget participatif", explique Jean-Michel Bérégovoy, adjoint au maire.

Le principe est simple. La ville dépose régulièrement des livres dans les boîtes, qui peuvent être pris par tout le monde. En échange, chacun peut déposer les livres qu'il possède mais ne lit plus. "Il s'agit d'un outil de transmission de culture, de savoir et de plaisir", insiste l'élu rouennais. L'idée est de permettre à tous d'accéder à la culture gratuitement et "de permettre au livre de continuer sa route".

Un concept qui séduit les Rouennais qui ont vu fleurir déjà 12 boîtes à lire un peu partout en ville, notamment dans les jardins de l'Hôtel de Ville, place Saint-Marc, place Tissot ou encore sur l'Île Lacroix. À vous de lire, et de partager !