Aviron : un nouveau titre de championne de France pour la Caennaise Camille Leclerc

Camille Leclerc a très bien su gérer ses courses durant ce championnat à Cazaubon (Gers). Elle a dosé ses efforts dans les qualifications mais quand même terminé en tête de sa demi-finale. Lors de la finale, elle s’est rapidement placée en tête de la course, mais s’est légèrement faite inquiétée par Laura Tarantola (Grenoble AV), qui termine en argent, en fin de parcours. A l'issue de la course la championne du club de Caen révélait sa stratégie: "Le but était de partir une longueur devant pour ne pas s’affoler".

Camille Leclerc doit maintenant aborder un parcours international avec en ligne de mire les Championnats du monde cette année à Aiguebelette en septembre, puis les Jeux olympiques.