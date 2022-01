Sanaa (AFP). Yémen: Ryad presse Téhéran de cesser d'armer les rebelles chiites

L'Arabie saoudite a pressé dimanche l'Iran de cesser d'"armer" les rebelles chiites qui résistent à sa campagne de bombardements aériens conduite depuis 18 jours au Yémen, où les évacuations d'étrangers se multiplient. La situation ne cesse de se détériorer dans ce pays pauvre de la Péninsule arabique, où les combats et raids de la coalition arabe menée par Ryad ont fait des centaines de morts et des milliers de blessés en trois semaines, selon l'ONU. Tout en soulignant que son pays n'était pas "en guerre avec l'Iran", le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Saoud al-Fayçal, a souhaité que Téhéran cesse d'"aider aux activités criminelles des (rebelles) Houthis contre le régime légitime du Yémen", réclamant l'arrêt de ses "livraisons d'armes". Partis en septembre de leur bastion de Saada, dans le nord du Yémen, les rebelles chiites contrôlent désormais la capitale Sanaa, des régions du centre et de l'ouest, ainsi que des parties de la ville d'Aden (sud), d'où s'est enfui le président Abd Rabbo Mansour Hadi. L'Iran chiite a toujours nié envoyer des armes aux rebelles Houthis mais les responsables saoudiens ne cessent de répéter cette accusation. "Nous avons des preuves suffisantes selon lesquelles l'Iran soutient, arme et forme les miliciens", a ainsi déclaré samedi soir le porte-parole de la coalition arabe, le général de brigade Ahmed Assiri. - 16.000 étrangers bloqués - Le prince Saoud a défendu l'intervention de la coalition de neufs pays arabes lancée le 26 mars, soulignant que Ryad est intervenu "à la demande du président légitime du Yémen", M. Hadi, et accusant l'Iran d'avoir "exacerbé le problème, ce qui a conduit à une augmentation de la violence". Son homologue français Laurent Fabius, venu à Ryad exprimer son soutien, a fait part de la disponibilité de Paris à trouver une solution au Yémen. Il "faudra qu'à un moment ou à un autre, on arrive à une négociation", a-t-il dit. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a plaidé lui aussi pour une reprise des négociations de paix et un arrêt de toutes les opérations militaires. Alors que le conflit fait chaque jour de nouvelles victimes, notamment civiles, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé dimanche avoir procédé à sa première évacuation par les airs de 143 ressortissants étrangers. L'opération "ouvre la voie à de nouvelles évacuations", a indiqué l'OIM, qui précise que 38 pays lui ont demandé de l'aide pour évacuer 16.000 ressortissants bloqués au Yémen. Deux avions russes ont de leur côté évacué plus de 350 personnes vers Moscou, tandis qu'un navire militaire russe en a évacué plus de 300 autres vers Djibouti, la moitié étant des étrangers. - Nomination d'un vice-président - Au plan politique, M. Hadi a nommé par décret dimanche Khaled Bahah "vice-président de la République", une fonction qu'il cumulera avec celle de Premier ministre, a indiqué son entourage à Ryad --où les deux hommes vivent en exil-- sans donner de précision sur la raison d'une telle décision. Dans le même temps, pour la 18e journée consécutive, les avions de la coalition ont bombardé des cibles rebelles à travers le Yémen. Les frappes "vont se poursuivre", a martelé samedi soir le général de brigade Assiri. Selon lui, la campagne, qui totalise 1.200 raids, est allée crescendo, passant de 35 à 50 frappes par jour, puis à 80 et, finalement, à 120.

