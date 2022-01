75 chevaux et cavaliers internationaaux, on vient même d’Afrique du Sud participent ce week-end, au Normandie Arabian Festival, avec présentations des chevaux en mains et montés, au pas au trot et au galop.

Le cheval arabe pur sang, qui a fière allure, avec les meilleurs représentants de la race.

Ecoutez Anne-Sophie Grimard secrétaire de l’association du Cheval Arabe de Normandie.

Le concours international Normandie Arabian Festival se pousuit au pôle hippique de Saint-lô Impossible de lire le son.

La compétition se poursuit ce dimanche après-midi avec les meilleurs chevaux de la race, avec des éleveurs qui viennent aussi découvrir de futurs acquistions pour la compétition ou la reproduction.

C’est au pôle hippique de Saint-Lô et c’est gratuit.