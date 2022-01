Sports : Les principaux résultats en Basse-Normandie

Football :

Ligue 1,

Logique a été respectée. Monaco a dominé Caen 3 à 0, en match avancé de la 32e journée de Ligue 1 vendredi soir.

Caen est 12ème.

Tous les autres matchs se jouent ce dimanche.

Ligue 2 ;

31ème journée.

Laval est allé faire un nul, 1 partout à Tours. Le Havre s’impose 1 à 0 face à Arles Avignon. Le Havre est 10ème, Laval 11ème ….

28e journée de National ;

Avranches et Chambly ont fait un nul, 0 partout.

Avranches est 9ème.

CFA 2 ;

Granville s’impose à domicile 1 à 0 face à Brest, Granville est 4ème, victoire de Saint-lô à Dinan, 2 à 1, Saint-lô est 10ème.

Hérouville-Saint-Clair, lanterne rouge accueille Guingamp ce dimanche après-midi.

Handball :

3e défaite consécutive pour la JS Cherbourg en Pro D 2.

Les mauves s'inclinent 26 à 29 face à Chartres, l'un des favoris pour la montée en première division.

Cherbourg est 5ème.

Basket :

N1F ;

Ifs s’impose 71 à 63 à Brive. Ifs reste leader.

N2M ;

Victoire de Cherbourg 75 à 68 à Rennes. Opération qui permet à Cherbourg de s’installer sur la 3ème marche du podium.

Défaite du leader Caen, 74 à 76 face à Tours.

N2F

Victoire de la Glacerie, 86 à 59 face à Rezé, Alençon bat Arras, 79 à 50 . Défaite de Mondeville 52 à 81 face à Saumur.

Au classement La Glacerie est 2ème, Alençon 6ème, Mondeville est 9ème

Cyclisme :

Le Super G en Cotentin et ses deux supports, la Gainsbarre et la Gislard.

Le plateau était de choix samedi, dans les rues de Portbail pour la Gainsbarre. Plus de 190 coureurs pour 160 km et la victoire d'un des grands favoris, Bryan Alaphilippe de l'Armée de Terre. Le premier manchois est aussi le second de cette édition, le sprinteur Cyril Patoux. Second volet de ce Super G, la Gislard autour de St-Sauveur-Lendelin ce dimanche.