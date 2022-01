Paris (AFP). Marathon de Paris: de la chaleur et de la densité

Sous une météo annoncée chaude, la 39e édition du marathon se caractérise dimanche par la densité de son peloton, où les élites viseront les 2h06 minutes d'effort quand les 54.000 anonymes viseront surtout la ligne d'arrivée, au long des 42,195 km de l'exigeant parcours parisien. Il y a un an, l'épreuve avait défrayé la chronique avec le premier marathon de sa carrière de l'Ethiopien Kenenisa Bekele, probablement le plus grand fondeur de l'histoire. Et en 2 h 05 min 04 sec, Bekele avait répondu aux attentes, établissant au passage le record du marathon de Paris. Cette année, le plateau élite fera très fort s'il parvient à briser la barre des 2 heures 6 minutes. Notamment parce que les conditions météo promettent une course difficile en raison de la chaleur. Sans même parler de la pollution. Parmi l'élite, ils seront neuf coureurs à prendre le départ avec des chronos de référence inférieurs aux 2h07, dont deux en dessous des 2h06. Dans l'histoire, seuls quatre athlètes ont réussi à descendre sous cette barre chronométrique à Paris, dont trois lors des trois dernières éditions: Bekele donc, et les Kenyans Peter Some en 2013 (2h05.37), Stanley Biwott en 2012 (2h05:10), en plus de Vincent Kipruto en 2009 (2h05:47). Kipruto, justement, sera présent dimanche. Le vice-champion du monde 2011 possède un record personnel à 2 heures 05 minutes 13 secondes. Son principal adversaire sera l'Ethiopien Derresse Chimsa (2h05:42 de référence, en 2012 à Dubaï). Vainqueur du marathon de Toronto en 2013, Chimsa retrouvera son successeur au palmarès de l'épreuve canadienne, le Kényan Laban Korir. Deuxième derrière Bekele l'an passé, l'Ethiopien Limenih Getachew espèrera cette fois grimper d'une marche. Les chances françaises reposeront principalement sur Abdellatif Meftah et Simon Munyutu. Chez les dames, Ethiopie et Kenya seront aussi à la lutte pour la victoire même si les représentantes de l'ancien pays du Négus semblent les mieux armées. Les Ethiopiennes présentent ainsi les quatre meilleurs chronos de référence avec Mulu Seboka, Atsede Bayisa (victorieuse à Paris en 2009), Amane Gobena et Bruktayit Eshetu, toutes en dessous de 2h24 avec en particulier 2 h 21 min 56 sec pour Seboka. La Française Martha Komu, victorieuse à Paris en 2008, possède une nouvelle chance de briller, elle qui avait encore fait 6e l'an passé. Le plateau élite s'élancera dimanche à 8h45 depuis les Champs-Elysées, pour rejoindre l'avenue Foch après avoir traversé les plus beaux sites de la capitale française.

