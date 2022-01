Paris (AFP). Coupe de la Ligue - Blanc: Fêter raisonnablement

Les joueurs du Paris SG devaient fêter leur victoire en Coupe de la Ligue samedi contre Bastia (4-0) "raisonnablement" en raison de la préparation du match de Ligue des champions contre le FC Barcelone, a dit leur entraîneur Laurent Blanc. A l'une des questions posées par un journaliste de Canal+, l'attaché de presse Yann Guérin a pris la parole et dit: "On n'accepte pas les questions du groupe Canal+", depuis que le PSG, conjointement à Marseille, a décidé de boycotter la chaîne cryptée. Q: Est-ce la préparation idéale avant Barcelone ? R: "C'est une belle victoire, certes, mais pour les échéances qui nous attendent, gagner est la meilleure façon de se préparer. On n'a pas le temps d'apprécier à sa juste valeur cette victoire, car dès demain il faut se préparer pour Barcelone. Même si on a des problèmes de suspensions et de blessures, on arrive toujours à faire une équipe compétitive et meilleure que l'adversaire. C'est dommage parce que d'habitude quand on gagne une coupe on a le temps de l'apprécier, là ce n'est pas le cas. Les calendriers sont parfois mal faits. On aurait aimé fêter ça ce soir, on va le fêter mais j'espère raisonnablement". Q: Quelle est la valeur de ce trophée? R: "C'est un trophée. Les joueurs disent qu'ils viennent au PSG pour gagner des trophées. Sur ce parcours, on a eu trois déplacements, à Ajaccio, Saint-Etienne et Lille, et cette finale. On l'avait déjà gagnée l'année dernière, on ne voulait pas céder. On en est à notre deuxième trophée après le Trophée des Champions, on est en passe d'en faire trois parce qu'on est en finale de la Coupe de France. Mais on va oublier les coupes nationales et se mobiliser sur la Ligue des champions et le championnat". Q: Comment avez-vous trouvé Ibrahimovic, et comment le maintenir en forme avec ses suspensions ? R: "Il a été bon, très bon. Son objectif, c'est dans dix jours, le match retour contre Barcelone. Il aura du repos, comme Verratti (suspendu lui aussi au quart aller et contre Nice en Ligue 1 samedi prochain, ndlr). On va lui adapter un programme particulier. Je pense qu'il a besoin de couper un peu, de s'évader un peu. Lui aussi revient bien physiquement". Propos recueillis en conférence de presse

