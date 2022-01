Washington (AFP). Etats-Unis: jour J pour la candidature d'Hillary Clinton à la présidentielle

La démocrate Hillary Clinton devrait franchir dimanche le point de non retour en annonçant sa candidature à la présidentielle de 2016, déterminée à briser le plus haut des plafonds de verre en devenant la première femme à diriger les Etats-Unis. C'est par un tweet qu'Hillary Rodham Clinton, 67 ans, ancienne Première dame et ex-secrétaire d'Etat, devrait --selon des médias américains-- officialiser une candidature à l'investiture démocrate préparée depuis des mois, voire depuis sa défaite aux primaires de 2008. Son entourage reste muet, mais les préparatifs vont bon train pour ses premiers déplacements attendus dans l'Iowa et le New Hampshire, les deux Etats qui pèsent démesurément dans toute course à l'investiture. "Notre but: donner à chaque famille, chaque petite entreprise et chaque Américain le moyen d'atteindre une prospérité durable en élisant Hillary Clinton la prochaine présidente des Etats-Unis", écrit le directeur de campagne Robby Mook dans un document interne récupéré par Politico samedi. Coup de pouce opportun, le président Barack Obama a déclaré depuis le Panama qu'elle ferait "une excellente présidente". Cette fois, le chemin de l'investiture est dégagé. Aucun autre démocrate n'est à l'heure actuelle plus connu, ni plus apprécié qu'elle, à en croire les sondages qui placent Hillary Clinton à environ 60% des intentions de vote des primaires, qui débuteront début 2016. La présidentielle sera en novembre de cette même année. Si d'autres démocrates se lançaient, ce serait sans réel autre espoir que de faire bonne impression pour être recruté comme colistier. Aucune personnalité d'envergure, comme le vice-président Joe Biden ou la sénatrice Elizabeth Warren, ne s'est déclarée, et seul deux démocrates peu connus (l'ex-gouverneur Martin O'Malley et l'ex-sénateur Jim Webb) semblent décidés à concurrencer Hillary Clinton. Or les amis de l'ex-secrétaire d'Etat préparent le terrain depuis deux ans. L'organisation indépendante Ready for Hillary a levé plus de 15 millions de dollars pour soutenir sa candidature et identifié 4 millions de sympathisants. - Nouveau visage - Son CV est à la fois sa force et son talon d'Achille. La vie d'Hillary Clinton est indissociable du pouvoir: ancienne Première dame, sénatrice et chef de la diplomatie, son expérience est exécutive et législative. Quand ses rivaux républicains ont à peine fait quelques voyages à l'étranger, elle a rencontré des dizaines de présidents, Premiers ministres et rois, et jonglé avec les crises, de la Libye à la Russie. Aucun autre candidat n'a vécu pendant huit ans à la Maison Blanche. "C'est sans précédent d'avoir une femme, n'ayant pas servi dans l'armée, et ayant plus d'expérience de politique étrangère que tous les candidats à la présidentielle de l'histoire récente à l'exception peut-être de George H. W. Bush", dit à l'AFP Shawn J. Parry-Giles, professeure de communication à l'Université du Maryland et auteure d'un livre sur l'image d'Hillary Clinton. Mais l'expérience vient chargée d'erreurs, d'affaires et de scandales, dès les premières années des Clinton au pouvoir. Bill Clinton fut élu gouverneur de l'Arkansas en 1978. Les républicains piochent inlassablement dans la litanie des scandales, de Monica Lewinsky aux attaques de Benghazi à la toute récente découverte de la messagerie privée d'Hillary Clinton, pour déclarer que les Américains veulent tourner la page et élire un nouveau visage. Le candidat républicain Rand Paul a promis dans une interview sibylline des révélations imminentes sur des conflits d'intérêts supposés à la Fondation Clinton. Il n'hésite pas à parler la "corruption" des Clinton. - Quel programme? -

