Paris (AFP). Valls: l'accord Cambadélis-Aubry est une bonne chose pour le rassemblement du PS

Manuel Valls a estimé samedi que l'accord entre Jean-Christophe Cambadélis et Martine Aubry sur une motion commune pour le congrès du PS était "une bonne chose" pour "le rassemblement des socialistes", et au-delà, "de la gauche" et "des Français". Interrogé sur cet accord à l'issue d'une visite du Salon des seniors, porte de Versailles à Paris, le Premier ministre a jugé "indispensable" ce rassemblement. "Et quand ce rassemblement se fait pour la réussite du quinquennat de François Hollande et de l'action du gouvernement que je dirige, c'est une bonne chose", a-t-il ajouté. "Je crois que c'est une des leçons que nous pouvons tirer des élections départementales, c'est le rassemblement", a déclaré le chef du gouvernement. "Mais le rassemblement doit aller au-delà. C'est le rassemblement des Français. Il y a trop de divisions, trop de fractures entre les Français. Et parfois y compris entre les générations", a-t-il poursuivi en évoquant le Salon des seniors. "Donc plus que jamais l'action du gouvernement doit être autour de cette idée de rassemblement et d'unité des Français, sur tous les sujets, dont celui que nous évoquons. Et moi, bien sûr, je me réjouis que les socialistes de ce point de vue-là donnent l'exemple", a conclu Manuel Valls.

