Paris (AFP). PS: vers quatre motions pour le congrès, Aubry fait texte commun avec Cambadélis

Après l'accord trouvé vendredi entre Martine Aubry et Jean-Christophe Cambadélis sur un texte commun, le conseil national du Parti socialiste va entériner samedi après-midi au moins quatre motions concurrentes pour le congrès du parti à Poitiers en juin. L'enjeu de ce congrès est fort pour le PS, qui vient de subir, avec les départementales, une quatrième défaite électorale en un an et entend se préparer pour les régionales de décembre et la présidentielle de 2017: le gouvernement espère que ce rendez-vous sera le plus apaisé possible et que la motion du premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis, qu'il soutient, obtiendra la plus large majorité possible. Le texte du premier secrétaire, présenté samedi matin à ses soutiens, va prôner "le renouveau des socialistes par la réussite gouvernementale" mais aussi "par le dépassement du Parti socialiste" à travers la fondation d'un "nouvelle alliance à gauche", avec la gauche et les écologistes ainsi que les citoyens, a-t-il affirmé. M. Cambadélis a réussi vendredi soir à trouver un accord avec Martine Aubry, qui avait fait durer le suspense pendant plusieurs jours, attendant des gages du gouvernement sur plusieurs de ses revendications. Figurent dans la motion selon elle des "points d'accord", comme "la sécurité sociale professionnelle" qui lui est chère, la relance de l'investissement, la réforme fiscale, avec une péréquation entre régions pauvres et riches, et les "droits des salariés". La motion Cambadélis "reprend l'intégralité des propositions de Martine Aubry depuis des mois", a assuré sur France Inter François Lamy, un proche de la maire de Lille. Le pôle des "Réformateurs" (aile droite) autour du maire de Lyon Gérard Collomb, va lui aussi rejoindre cette motion. Vendredi soir M. Collomb avait réclamé des "corrections" estimant que le texte de M. Cambadélis était "contraire, sur certains points, à la politique du gouvernement". Il évoquait notamment une "remise en cause du CICE et du Pacte de responsabilité" et déplorait une revendication de grande "réforme fiscale avec fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG dès 2016", des points effectivement abordés dans une version provisoire diffusée dans la nuit. La version définitive n'était pas disponible samedi midi. "Depuis, les textes ont évolué et vont permettre d'aller vers un rassemblement", a estimé M. Collomb. - "Sauver le quinquennat" - Christian Paul, tête de file de la motion de la gauche du PS, et considéré comme proche de la maire de Lille a estimé que cette dernière avait choisi d'être "efficace comme elle pensait pouvoir l'être". Le texte dont il est le premier signataire, peaufiné dans la nuit de vendredi à samedi, demande des "inflexions fortes pour essayer de sauver le quinquennat", avec des mesures à court terme pour "les plus défavorisés, sur le logement, l'équilibre territorial", selon un leader. Troisième texte: la motion "La Fabrique", signé par la députée des Hautes-Alpes Karine Berger, est celle des "non-alignés" et refuse l'affrontement entre "blocs". Une motion "militante", déposée par une secrétaire nationale, Florence Augier, était aussi annoncée. Ces "motions" seront soumises le 21 mai aux militants socialistes - au nombre de 131.000 plus 30.000 potentiels non à jour de cotisation selon le PS samedi. Le 28 mai, ils devront départager les deux motions arrivées en tête le 21 mai et le premier signataire de la motion majoritaire sera le premier secrétaire. Le congrès entérinera ces votes les 5, 6 et 7 juin à Poitiers. "Il faut que ce congrès ne soit pas la répétition des débats de nuit de l'Assemblée nationale", a mis en garde Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement et proche de François Hollande. "L'enjeu" selon lui, c'est de lutter contre "l'UMP et Nicolas Sarkozy" et "contre le Front national". La sénatrice Marie-Noëlle Lienemann (aile gauche) appelle pour sa part les militants à faire "des choix". "Ils ont compris que le temps n'est plus à des synthèses () qui font semblant de mettre d'accord tout le monde", alors qu'"à la fin c'est le gouvernement qui décide".

