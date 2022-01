Paris (AFP). Euro-2015 de basket: Joakim Noah renonce

Joakim Noah a renoncé à participer avec la France à l'Euro-2015, organisé du 5 au 20 septembre en grande partie dans l'Hexagone, a annoncé vendredi la Fédération française de basket-ball (FFBB) sur son site internet. "Après avoir eu un délai de réflexion supplémentaire, Joakim m'a indiqué que ses soucis physiques actuels ne lui permettent pas de se projeter et de prendre une décision définitive afin de se rendre totalement disponible pour la sélection. Il m'a donc signifié son forfait", a expliqué le directeur technique national Patrick Beesley qui a eu l'intérieur des Chicago Bulls au téléphone vendredi. "Avec Vincent Collet (le sélectionneur), nous prenons acte de sa décision, que nous respectons bien entendu. Vincent et moi-même annoncerons une pré-liste de 24 joueurs le samedi 2 mai prochain", a ajouté le DTN. Noah, 30 ans, avait affirmé dans la presse début mars que les Bleus et le Championnat d'Europe n'étaient "pas sa priorité". Vincent Collet et Patrick Beesley lui avaient laissé un délai supplémentaire pour se prononcer sur sa participation à l'Euro. Le pivot aux 22 sélections n'avait pas participé aux exploits des Tricolores lors de l'Euro-2013 (médaille d'or) et de la Coupe du monde 2014 (bronze). Il n'a jusqu'ici disputé qu'une seule compétition internationale avec la France, l'Euro-2011 en Lituanie où les Bleus avaient décroché la médaille d'argent. Le forfait de Noah devrait être moins pesant que par le passé avec l'émergence des intérieurs Alexis Ajinça, Kevin Séraphin, Joffrey Lauvergne et surtout Rudy Gobert qui réalise une fantastique saison avec l'Utah Jazz. "J'ai beaucoup de respect pour Joakim, c'est un grand joueur. Mais s'il ne vient pas, je ne suis pas inquiet pour l'équipe", avait d'ailleurs déclaré à ce sujet l'ancien intérieur de Cholet, 22 ans. "Ce serait vraiment dommage (qu'il renonce)" mais "son absence serait moins pénalisante qu'elle aurait pu l'être en 2011", avait également dit à son propos Patrick Beesley. Noah devrait être le seul grand absent côté Français. Les principaux cadres de l'équipe, Tony Parker, Nicolas Batum et Boris Diaw, ont déjà affiché leur volonté de participer à l'Euro.

