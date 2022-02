Sortir dans la Manche : lundi 13 avril

La finale de Top Chef qui sera diffusée ce soir sur M6 a été tournée en Normandie. Les finalistes cuisineront pour 100 bénévoles de la Croix Rouge depuis l'hôtel du golf de Deauville au Mont Canisy, sur les hauteurs de la station balnéaire face à la mer. Rendez-vous ce lundi soir sur M6 à partir de 20h55.



Vendredi, Tendance Ouest vous réveille en direct du Viaduc de la Souleuvre. De 7h à 13h, émission spéciale sur Tendance Ouest et en vidéo sur tendanceouest.com avec les équipes du Viaduc de la Souleuvre et de Normandie Sites. Vous déouvrirez en direct les différentes activités proposées au Viaduc et qui seront testées en direct par l'équipe de Tendance Ouest.



Dimanche, de nombreuses animations seront proposées au Mesnilbus. Au programme : marché aux puces, exposition de voitures anciennes et apéro concert. Retrouvez plus d'informations sur la page Facebook "Accueil & Loisirs Le Mesnilbus".