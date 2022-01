CAEN-MONACO (0-3) : la marche était trop haute pour Malherbe

Avec deux matchs nul de suite et un podium de Ligue 1 qui menaçait de s’éloigner, Monaco venait en terre normande pour prendre un maximum de points. En face, Caen, victorieux, à Nantes cinq jours plus tôt pouvait réaliser un grand pas vers le maintien en cas de succès. "Ce n’est pas parce que nous ne sommes pas obligés de prendre trois points que nous allons restés derrière", concédait le latéral droit Dennis Appiah avant la rencontre.

Denis Appiah ravi de retrouver sur la pelouse et dans son couloir son ancien pote du Rocher, Yannick Ferreira Carrasco, sauf peut-être avant la demi-heure de jeu quand d’un geste technique formidable, il mit la défense caennaise dans le vent. Il lui restait à transmettre le ballon à Anthony Martial qui d’un plat du pied ouvrait le score en faveur de l’ASM (0-1, 29').

Près d’une demi-heure plus tard, c’est un autre geste génial, de Bernardo Silva cette fois, qui illuminait la rencontre. Tout en vivacité et après un petit pont sur Nicolas Seube, l’Argentin enchaînait avec une superbe frappe du gauche qui ne laissait aucune chance à Rémy Vercoutre (64e, 0-2).

Et il a fallu un autre geste de haute volée sur une passe dans le dos de la défense caennaise signée Anthony Martial, pour offir le troisième but aux joueurs de la Principauté (0-3, 84'). Bernardo Silva était à la réception pour un doublé. Face à tant de maîtrise et de justesse techniques, Caen n’avait guère son mot à dire dans cette partie. Malherbe conserve six points d'avance sur le premier relégable, Toulouse qui compte un match de moins et jouera dimanche contre Montpellier.