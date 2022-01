Paris (AFP). Congrès PS: Aubry se rallie à la motion de Cambadélis

Martine Aubry a annoncé vendredi qu'elle signait "une motion commune que nous avons conçue ensemble" avec Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire, pour le congrès du Parti socialiste de juin. "Je préfère être dedans pour me battre à l'intérieur", a dit la maire de Lille lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale, à quelques heures de l'heure limite pour le dépôt des motions. "Il s'agit d'une motion préparée en commun, personne ne s'est rallié à l'autre, personne n'est passé sous le lit", a-t-elle lancé. "Le fond a primé et nous avons réussi à nous rassembler sur quelque chose qui répond surtout à l'attente des Français". "On n'a pas rallié Jean-Christophe Cambadélis, nous n'avons pas signé la motion qu'il avait proposée, de même que Jean-Christophe Cambadélis ne nous a pas rallié, nous avons travaillé ensemble", a-t-elle insisté, en reconnaissant que "ce n'était pas évident au départ". "Nous avons mis sur la table des points importants, il a fait la même chose et nous avons débattu sur chacun de ces points pour finalement avoir un texte commun", a expliqué Martine Aubry. Parmi les points d'accord, l'ancienne ministre du Travail a cité la relance de l'investissement privé et public et "la sécurité sociale professionnelle" qui est "une réforme fondamentale". "On est dans la vraie modernité", et cela permettra à chacun d'avoir "une sorte de carte vitale professionnelle", a-t-elle dit. Elle a également cité la réforme fiscale, avec une péréquation entre régions pauvres et riches, et les "droits des salariés", en se félicitant des assurances données par le gouvernement sur le maintien du CDI et du CDD. Interrogé sur le risque que certains de ses partisans rejoignent la motion de gauche conduite par Christian Paul, qui était précédemment un de ses soutiens, elle a répondu que "les gens qui prennent cette option se comptent sur les doigts d'une demi-main". Mais a-t-elle assuré, "je respecte les choix qui ont été faits, je ne fais aucune critique".

