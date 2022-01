Des coups de feu contre une école primaire dans le Calvados : 3 personnes interpellées

Un homme, une femme et un mineur ont été interpellés, ce vendredi 10 avril, à Lisieux après des tirs de pistolet à plombs, qui n'ont pas fait de blessés, sur une cour d'école, alors que les enfants étaient dehors, en récréation.

Des tirs de pistolet à plombs ont été entendus dans la cour de cette école primaire de 160 élèves, qui ont été immédiatement mis en sécurité sous le préau par les enseignants.

L'homme, âgé de 20 ans, et le mineur sont en garde à vue pour les tirs. Une femme de 40 ans l'est également pour complicité pour avoir caché l’arme, qui a été retrouvée, et affirmée qu'elle n’avait pas vu les auteurs, alors que les tirs provenaient de chez elle.

Selon la police, il y a déjà eu récemment des tirs de plombs en direction de l'école, le soir, en l'absence des enfants. Des impacts avaient été relevés sur une vitre et sur les murs de l'école. La directrice de l’école avait porté plainte mais les auteurs n'avaient pu être identifiés.