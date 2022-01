Prostitution : des maraudes pour prévenir

Alors qu'elle a été présentée devant le Sénat la semaine dernière et prévoit la non-pénalisation du client mais se prononce pour le délit de racolage passif, elle attise la rancœur des associations telles que Médecins du monde. "Les prostituées seront pénalisées. Cela les stigmatise et les fragilise davantage", regrette Marie-Christine Grosdidier, responsable bénévole de la mission prostitution à Médecins du Monde.

Si l'association ne se revendique pas abolitionniste, elle organise deux vendredis par mois des maraudes de 21h30 à 2h du matin pour leur offrir chaleur et écoute. "Nous sommes toujours bien reçus, raconte Marie-Christine. Elles nous connaissent et parfois même nous attendent. Nous leur offrons une boisson chaude et des préservatifs." Un rendez-vous attendu pour ces femmes isolées.

Pratique. Pour être bénévole, contactez le 02 35 72 56 66.