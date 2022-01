La saison 5 de la série-culte "Game of Thrones" envahit le monde dimanche

La popularité de la saga de fantasy médiévale pleine de sang, de sexe et de trahisons, est telle que la chaîne américaine du câble HBO a décidé que chacun des dix épisodes de la saison -- qui démarre à 21h00 sur la côte est des Etats-Unis soit lundi 01h00 GMT -- serait diffusé au même moment dans les 170 pays du monde où elle est retransmise (OCS City en France), quel que soit le décalage horaire.

La chaîne entend aussi, estiment les experts, lutter contre le piratage dont "GoT", selon le terme utilisé par ses fans, est le champion. La saga a remporté fin 2014, pour la troisième année consécutive, le titre de la série la plus piratée, et de loin, avec huit millions de téléchargements illicites, selon le site TorrentFreak.

Tirée de la série de romans "Le Trône de Fer" de l'Américain George R.R. Martin, la saga, tournée avec un luxe de moyens peu courant à la télévision, raconte la lutte impitoyable de plusieurs grandes familles pour la conquête du "Royaume des Sept Couronnes", sur des continents imaginaires à une époque indéterminable, néanmoins très inspirée du Moyen-Age.

La foule de personnages qui s'y jalousent, s'aiment ou se battent, comprend des princesses, des eunuques, des dragons et des zombies entre autres, et les innombrables péripéties y font des morts, beaucoup de morts.

"Ca va se corser de plus en plus", promet David Benioff, co-scénariste avec Dan Weiss, dans la bande-annonce diffusée sur le site officiel de la série, avec force extraits, jeux et des indispensables récapitulatifs pour reprendre le fil d'une intrigue réputée, et adorée, pour sa complexité.

Les héros des familles Stark, Lannister, Baratheon ou Targaryen reprennent donc pour cette cinquième saison leur ordre de marche vers la conquête du trône de fer.

"Pendant quatre saisons, tous ces personnages ont été séparés géographiquement", dit David Benioff au magazine Rolling Stone, "maintenant, leurs histoires vont commencer à se rencontrer. Ca va être une grosse saison l'Est-rencontre-l'Ouest", dit-il en parlant des différents royaumes.

- Les dragons montent en puissance -

Les médias distillent les nouveautés attendues. Selon USA Today, Jon Snow (Kit Harington), le fils bâtard de la famille Stark, sera en première ligne. "On va voir les choses les plus horribles, et les endroits les plus sinistres. Ca va être pas mal une horreur pour moi", insiste-t-il auprès du quotidien.

Entertainment Weekly, qui a suivi des jours de tournage en Croatie, en Espagne et en Irlande, indique que la moitié du site très touristique de l'Alcazar de Séville a pu être réquisitionné pour filmer des scènes, tant la série est populaire.

Le magazine annonce aussi l'absence au moins pour cette saison, de Bran Stark, l'enfant infirme, ou du Limier, le guerrier défiguré. Les redoutables dragons de la chef de guerre aux cheveux blancs Daenerys (Emilia Clarke) vont monter en puissance et le nain Tyrion (Peter Dinklage), en fuite, s'est laissé pousser la barbe, ajoute-t-il.

Pour que le spectateur s'y retrouve un peu, de nombreuses publications ont repris le résumé des saisons précédentes, sous la forme d'un "tout ce dont vous devez vous rappeler" comme sur le site Gawker qui le résume dans une vidéo de 2 minutes.

Le Washington Post a même publié un "guide illustré" des 456 morts qui ont ensanglanté les quatre premières saisons, en quasi crescendo.

L'extraordinaire succès de la saga avait déjà été démontré en juin dernier par la visite de la reine Elizabeth elle-même dans les studios de Belfast où sont tournés les intérieurs. Le Premier ministre britannique David Cameron qui s'en déclare fan, vient de faire de même.

Le programme a déjà été reconduit par HBO pour une sixième saison et selon The Hollywood Reporter, les acteurs sont déjà sous contrat pour une septième saison très probable à laquelle les créateurs voudraient s'arrêter.