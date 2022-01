Aden (AFP). Yémen: Washington hausse le ton contre l'Iran, qui critique l'Arabie

Les Etats-Unis ont dénoncé jeudi le soutien apporté aux rebelles chiites yéménites par l'Iran, qui de son côté a enjoint l'Arabie saoudite, à la tête d'une coalition militaire anti-insurgés, de cesser ses "actes criminels" au Yémen. Dans le même temps, les combats sont restés intenses sur le terrain, au 15e jour des frappes aériennes de la coalition arabo-sunnite dirigée par Ryad contre les rebelles et leurs alliés. Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a affirmé sans détour que son pays savait que l'Iran armait les rebelles chiites Houthis ayant pris la capitale Sanaa et de vastes régions du Yémen avant de déferler vers le sud. "L'Iran doit savoir que les Etats-Unis ne resteront pas les bras croisés alors que la région est déstabilisée et que des gens lancent une guerre ouverte à travers les frontières internationales des autres pays", a déclaré M. Kerry. "Il y a eu --il y a, de toute évidence-- des vols en provenance d'Iran. Chaque semaine, il y a des vols d'Iran, nous les avons localisés", a-t-il ajouté. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'en est pris pour sa part à l'Arabie saoudite et aux frappes de sa coalition. Il a demandé l'arrêt de ces "actes criminels", qualifiant l'opération d'"inacceptable". - Appel à protéger les civils - Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a réitéré de son côté jeudi ses appels à la négociation, mettant en garde contre les "répercussions régionales profondes et durables" du conflit. "Il faut un retour à des négociations politiques", a affirmé M. Ban, dont l'envoyé spécial Jamal Benomar a tenté en vain une médiation. Le patron de l'ONU a aussi appelé les belligérants "à protéger les civils et à permettre aux travailleurs humanitaires de fournir en toute sécurité une assistance vitale", soulignant "la gravité de la crise humanitaire". L'Unicef, l'agence des Nations unies pour l'enfance, s'est de nouveau alarmée de la mort d'enfants, à la suite du décès de deux écoliers dans un raid mercredi sur une école d'Ibb (centre). Au moins 77 enfants ont été tués et 44 blessés depuis le début des raids, selon l'organisation. De passage à Genève, le représentant de l'Unicef au Yémen, Julien Harneis, a déclaré à l'AFP qu'un tiers des combattants des groupes armés étaient des enfants, et s'est inquiété d'un prochain pic de malnutrition. Dans le cadre du renforcement de son soutien à ses alliés du Golfe, l'armée de l'air américaine a commencé à ravitailler en vol des avions de chasse de la coalition, selon le Pentagone. Washington lui fournissait déjà des renseignements. Des raids de la coalition ont notamment touché jeudi le ministère de la Défense à Sanaa, contrôlée par les Houthis. D'après des témoins, deux bases de la Garde républicaine ont également été visées à Fajj Attan, dans le sud de Sanaa, et à Arhab, dans le nord de la capitale. La Garde républicaine est une unité d'élite restée fidèle à l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh, aujourd'hui allié aux Houthis. La coalition a aussi touché des positions rebelles dans les régions de Taëz (sud-ouest) et du nord, selon des témoins. - Militaires français visés - Le porte-parole de la coalition arabe, le général de brigade Ahmed Assiri, a affirmé, lors de son point de presse quotidien à Ryad, que l'Egypte avait participé ces dernières 24 heures aux frappes ayant visé des centres de communications utilisés par les Houthis à Sanaa et dans leur fief à Saada (nord). "Les directions des rebelles se retrouvent désormais isolées", a-t-il dit.

