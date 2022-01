Paris (AFP). Discipline: pour le PSG, Ibrahimovic ne doit pas être sanctionné

Olivier Létang, directeur sportif adjoint du Paris SG, a estimé jeudi après une audition d'une heure devant la commission de discipline que Zlatan Ibrahimovic ne devait "pas être suspendu" après ses déclarations à l'issue du match Bordeaux-PSG. "Pour nous, une chose est sûre: Zlatan ne doit pas être suspendu dans la mesure où il n'a tenu aucun propos grossier ou injurieux envers un membre du corps arbitral", a déclaré M. Létang à sa sortie de l'audition. Ibrahimovic n'était pas présent en personne devant la commission de discipline. Il était représenté par, outre M. Létang, Romain Voillemot, responsable juridique du PSG, et son avocat François Klein. La commission doit décider ce jeudi soir d'une sanction à l'encontre du Suédois pour ses propos envers les arbitres du match Bordeaux-PSG du 15 mars. "Le quatrième arbitre de la rencontre, qui était présent ce soir, a confirmé que les propos qui ont été tenus l'ont été une fois que la porte des officiels était fermée", a affirmé M. Létang. "Il s'exprimait envers lui-même et dans une sphère qu'on peut qualifier de privée", a-t-il encore soutenu. - Labrune était présent - Tout remonte donc au 15 mars, après la défaite parisienne à Bordeaux (3-2). Une caméra de Canal+ avait filmé "Ibra" furieux, torse nu dans les entrailles du stade Chaban-Delmas, en train d'apostropher en anglais le quatrième arbitre, Johan Hamel: "Réveillez-vous! Nous ne jouons pas en amateurs! Passe en retrait, avec la main! Je n'ai jamais vu ça en 15 ans de carrière!" Puis le buteur tatoué se retourne et lâche "putain de trou du cul !". Il poursuit en s'avançant vers les vestiaires, devant la caméra: "Je joue depuis 15 ans et je n'ai jamais vu un tel arbitre, dans ce pays de merde ! Ce pays ne mérite même pas le PSG ! Nous sommes trop bons pour vous tous !" Auparavant, la même commission avait entendu les joueurs marseillais Dimitri Payet et Andre Ayew, qui étaient accompagnés de leur président Vincent Labrune ainsi que d'avocats et de Guy Cazademont, le responsable de la sécurité du club provençal. Vincent Labrune a simplement déclaré qu'il ne connaissait pas les sanctions prises contre ses deux joueurs. Dimitri Payet était convoqué après son coup de colère à l'issue du match contre Lyon le 15 mars (0-0). Il avait crié: "on s'est fait niquer! Enculé(s)!" aux abords du vestiaire des arbitres, furieux que l'arbitre central, Benoît Bastien, n'ait pas validé un but. Andre Ayew a lui été expulsé après la fin du match Marseille-Paris SG dimanche, là encore pour des propos envers l'arbitre.

