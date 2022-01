Paris (AFP). Décès de la réalisatrice de télévision et de cinéma Nina Companeez

La scénariste et réalisatrice de télévision et de cinéma Nina Companeez est décédée jeudi à l'âge de 77 ans à Paris des suites d'une longue maladie, a annoncé sa famille à l'AFP. Réalisatrice de la série "Les Dames de la côte" ou de "L'Allée du roi" pour la télévision, Nina Companeez avait aussi été scénariste de nombreux films de Michel Deville et avait réalisé quatre films pour le cinéma, dont "Faustine et le bel été". "C'était une femme totalement imprégnée de son époque, qui parlait si bien des femmes", a déclaré à l'AFP l'acteur Samuel Labarthe, qui avait joué avec elle dans "L'Allée du roi". "Elle laissera une empreinte à travers ses films comme +Les Dames de la côte+ ou +L'Allée du roi+. C'était une grande dame de la télévision", a-t-il ajouté. Le groupe France Télévisions a salué également une "personnalité marquante de la télévision publique". "Nina Companeez a toujours su allier dans ses réalisations une exceptionnelle exigence de qualité et le rassemblement des plus larges publics", a souligné le groupe d'audiovisuel public dans un communiqué.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire