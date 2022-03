Jusqu'à vendredi gagnez votre PSP avec SFR et Vivre Mobile

Cette semaine gagnez à tout moment de la journée la console portable de Sony: la Psp !

Entre 5h et 9h en jouant au Plateau de l'Expresso, mais aussi par sms en envoyant le mot-clé "TENDANCE" au 7 10 26 après trage au sort vous gagnez la PSP + le jeu GTA et Midnight Club, avec votre PSP emmenez partout avec vous vos jeux vidéos, votre musique et vos films UMD.

Votre PSP d'une valeur de 199 euros est à gagner la semaine prochaine sur Tendance Ouest avec SFR et les magasins Vivre Mobile: à Saint-Lô, Ouistreham, Coutances, Valognes, Carentan et la Haye du Puits.