DogTV, chaîne pour toutous désoeuvrés, arrive en France

La chaîne, la première (et la seule) à cibler une audience canine, a pour objectif "d'atténuer l'ennui et le stress" ressentis par les chiens lorsqu'ils sont laissés seuls à la maison, explique-t-elle mercredi dans son communiqué.

La programmation a été "élaborée par des vétérinaires en fonction des sensibilités auditive, visuelle et émotionnelle", assure DogTV.

Chaque émission dure de 3 à 6 minutes et la grille de programmes est se divise en trois catégories: stimulation (images et objets en mouvement), sensibilisation (sons et visuels spéciaux stimulant les sens), relaxation (contenus de détente, musique, sons et visuels apaisants).

A l'origine de la création de la chaîne, la culpabilité d'un Américain, Ron Levi, obligé de laisser son chat seul en journée. Ayant remarqué que son animal réagissait aux images et aux sons émis par la télévision, il entreprend de créer une chaîne consacrée aux chiens.

DogTV a été lancée après trois ans de recherches aux Etats-Unis et en 2012, "un contrat stratégique" est signé avec Discovery Communications.

Depuis, la chaîne est installée aux Etats-Unis sur le réseau DIRECTV, en France depuis le 1er avril sur le réseau Orange, au Japon sur Hiraki TV, en Allemagne sur celui de Deutsch Telekom. Elle est également active en Corée du Sud, en Grande-Bretagne, en Irlande et au Portugal.