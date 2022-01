Emmanuel Mouret séduit le public rouennais

Le réalisateur français Emmanuel Mouret était à Rouen hier soir pour présenter son dernier film Caprice. Loquace, le cinéaste s'est prêté au jeu des questions-réponses devant un public fasciné. Il a, sans retenue, exprimé sa vision de la vie et de l'amour, thématique largement présente dans ce film à la bienveillance utopique. En signant là une oeuvre profondément attachante et à l'humeur ravageur, Emmanuel Mouret, qui a avoué être inspiré par Pagnol, Guitry et le réalisateur phare de la Nouvelle Vague Truffaut, s'érige en digne héritier de Woody Allen.

L'histoire

Clément, instituteur, est comblé jusqu'à l'étourdissement : Alicia, une actrice célèbre qu'il admire au plus haut point, devient sa compagne. Tout se complique quand il rencontre Caprice, une jeune femme excessive et débordante qui s'éprend de lui. Entretemps, son meilleur ami, Thomas, se rapproche d'Alicia...

Pratique. Sortie nationale le mercredi 22 avril.