Le Paris SG a rejoint Auxerre en finale de la Coupe de France en battant Saint-Etienne 4 à 1 mercredi au Parc des Princes en demi-finale. Les buts parisiens ont été inscrits par Ibrahimovic (21 sp, 81, 90+2) et Lavezzi (60) et le but stéphanois par Hamouma (25).

