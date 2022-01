Santé : une nouvelle salle hybride de rythmologie à Saint-Martin

L'hôpital privé Saint Martin, à Caen, a très récemment ouvert au sein de son bloc opératoire une salle hybride de rythmologie « high tech » : table radio transparente, amplificateur de brillance motorisé, baie d’électrophysiologie, système de cartographie 3D, enregistreur, générateurs de stimulation et d’ablation... « C’est une première en Basse Normandie », assure Maxime Carlier, directeur. L'équipement devrait permettre aux spécialistes d'exercer dans des conditions « plus sécurisées et qualitatives », indique le Dr Alain Lebon, rythmologue.