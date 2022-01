Championnat de Normandie de Karting à Aunay les Bois

La première journée s’est déroulée près de Rouen. Malgré des conditions météo exécrables, les performance des pilotes ornais étaient au rendez vous, à commencer par Amélie Molièxe qui a remporté une magnifique victoire dans la très difficile catégorie KZ2. C’est la SEULE féminine engagée et elle a battu tous ses concurrents au terme d’une finale vraiment bien maîtrisée, de quoi la booster pour la course chez elle à Essay.

En catégorie Rotax, deux classements séparés cette saison avec l’apparition de nouveaux moteurs : le Rotax Evo. 2 catégories ? 2 victoires pour K61: Gautier Becq (vainqueur des 24 Heures du Mans 2014) a dominé la finale pour remporter ainsi une belle victoire en Evo alors que Fabien Mihoub a survolé la catégorie Rotax, se mêlant même à la victoire au général!

Nul doute qu’à Essay, leurs ambitions seront les mêmes.

A noter aussi, le podium de Loris Lepleux en KZ2.

Parmi les pilotes à suivre, il y aura les plus jeunes ornais, qui sont à l’École Française de Karting du circuit et qui participent à leur première saison de course : Jade, Enzo, Mathieu et Lilian auront à cœur de bien réussir sur la piste qui leur a donné leurs premières sensations de pilotage !

En parallèle de ce Championnat de Normandie au niveau relevé, le K61 organise une course Club: ces courses sont ouvertes à tous les pilotes «loisirs» qui n’ont jamais ou très peu fait de course et veulent s’y essayer. Une occasion de faire sa première course dans le cadre d’une grande compétition, dans le but de mettre le pied à l’étrier et de les retrouver l’an prochain au départ du Championnat !

Rendez vous dimanche 12 avril sur le Circuit International d’Aunay les Bois, pour une grande journée de sports mécaniques.

Entrée gratuite

Courses de 10h à 18h

Restauration sur place