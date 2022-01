Zlatan Ibrahimovic, désormais moteur de recherche, aux couleurs de Google

"Notre moteur de recherches est lié à celui de Google mais toutes les recherches sont +zlatanifiées+", a expliqué à l'AFP Andreas Killander, le directeur créatif de l'agence SweetPop, qui a créé zlaaatan.com

"Chaque résultat obtenu a un lien avec Zlatan: si vous tapez +Ferrari+ vous trouvez des infos sur la Ferrari de Zlatan, si vous cherchez +recette+, vous avez le Zlatan Burger", a-t-il poursuivi.

"Zlatan est une idôle. Il est connu dans le monde entier, c'est pour cela qu'on l'a choisi", a-t-il ajouté.

Le principal intéressé ignorerait tout de l'existence du moteur de recherches, baptisé Zlatan Search. "On ne lui a pas demandé sa permission. Mais nous espérons qu'il va voir ça comme une expérience amusante", a dit M. Killander. "Google ne s'est pas manifesté non plus".

Le projet, qui n'est la commande d'aucun client, vise à déterminer les critères nécessaires à la propagation virale d'une campagne. L'agence ignore combien de temps Zlatan Search restera disponible en ligne.

Le moteur de recherches a été utilisé par plus de 100.000 personnes à travers le monde depuis sa mise en service jeudi soir.

L'étoile de Zlatan Ibrahimovic a beau avoir pâli en France après son coup de colère à Bordeaux, l'admiration que lui portent les Suédois reste intacte.

"Nous avions évoqué d'autres noms mais Zlatan est Zlatan. Le choix était incontestable", a souligné M. Killander.

L'attaquant de 33 ans doit se présenter le 9 avril devant la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) après ses propos qualifiant la France de "pays de merde".